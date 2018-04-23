Вступил в силу приговор Татарского районного суда в отношении 41-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Сотрудники полиции задержали мужчину в тот момент, когда он перевозил на своем автомобиле ВАЗ-21213 собранную дикорастущую коноплю. По заключению экспертов, масса марихуаны составила 1,6 килограмма. Подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы. Суд постановил считать наказание условным и назначил испытательный срок - 2 года, в течение которых осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.