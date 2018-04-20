19 апреля в 10.08 в Татарске пожар произошел в частном доме на ул. Горького. Огнем были повреждены стены и крыша дома, а так же стены веранды. В 10.20 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 ед. техники и 8 человек личного состава.

19 апреля в 14.26 в Новомихайловке Татарского района произошел пожар в бане на ул. Советская,40. Огнем были повреждены потолочное перекрытие и стена внутри бани. В 14.38 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 3 ед. техники и 7 человек личного состава.