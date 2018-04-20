В Новосибирской области за прошедшие сутки один человек стал жертвой пожара, возникшего, по предварительному заключению экспертов, из-за неосторожности при курении. В регионе по этой причине с начала 2018 года возникло 73 пожара, четверть из них имела трагические последствия. Пожар, в результате которого погиб мужчина, возник 20 апреля в 0.23 в частном доме по ул. Гоголя в Чанах. Огнем были повреждены домашние вещи, мебель. Сообщение о возгорании поступило с большим опозданием - к моменту обнаружения пожара внутри дома уже бушевал открытый огонь. Причиной пожара послужила неосторожность при курении хозяина дома.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России утверждают: тлеющий окурок представляет вполне серьезную пожарную опасность. Горение от непотушенной сигареты возникает достаточно легко, особенно если окурок попал, например, на бумагу, постельные принадлежности или обивку дивана. Как правило, такие пожары характеризуются длительным периодом развития, значительным дымовыделением и нередко приводят к гибели людей.

Проведенные эксперименты показали, что максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 310-420 градусов. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг при благоприятных условиях от нескольких минут до нескольких часов перерастает в пожар.

Чаще всего пожары по причине неосторожности при курении происходят по такому сценарию: курильщик засыпает с сигаретой в руке, сигарета падает, от нее загорается постель… Виновник пожара может получить ожоги или отравление угарным газом. И таких случаев немало.

Самое простое, чем можно обезопасить себя и своих близких от возникновения пожара, - это соблюдение требований пожарной безопасности! Никогда не курите в постели или, сидя в кресле, особенно, если выпили спиртное. Всегда тщательно тушите окурок.

Даже потушенные окурки не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами. Не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Следите за тем, чтоб спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям. Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Нельзя бросать сигареты в шахту лифта или лестничные пролеты, а также из окон и с балконов. Будьте осторожны при обращении с огнем.