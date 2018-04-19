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19.04.2018 | 06:47
Информатор
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Источник:
ОТС Татарск
Житель Татарского района заплатит 50 тысяч рублей за незаконно отстреленную косулю
"Кофе на троих". Татьяна Мищенко.
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