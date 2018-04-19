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- инициативное бюджетирование 
- Козловский сельсовет 
- сибирские поэтические чтения 
- итоги хоккейного чемпионата на приз К.Ф.Телегина

- директор МБУК Северотатарское Г.И.Мельникова 
- открытие кинозала в Татарске 

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Источник: ОТС Татарск  

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