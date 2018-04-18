В Татарском районе суд вынес приговор за незаконную охоту. Мировой судья Татарского судебного района Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя Виталия Удраса. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба). В суде установлено, что 25 ноября 2017 года Удрас без разрешения Управления Росгвардии на хранение и ношение огнестрельного оружия, имея при себе незарегистрированное снаряженное патронами охотничье гладкоствольное ружье, находился в поле около деревни Розенталь Татарского района Новосибирской области. Там он увидел одну особь дикой косули (самца). Зная, что охота запрещена, Удрас выстрелил и убил косулю. Суд назначил Удрасу наказание в виде 300 часов обязательных работ, взыскал в пользу Департамента животного мира Новосибирской области сумму причиненного ущерба в размере 50 тыс. рублей.