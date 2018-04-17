МЧС России напоминает как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- откажитесь навсегда от привычки курить, лежа в постели;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа;

- внимательно следите за курящими домочадцами;

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

- ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.

- необходимо следить за тем, чтобы спички не попадали в руки маленьким детям.

