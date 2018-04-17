14 апреля 2018 г. в 7 часа 29 минут на пульт диспетчера ПСЧ-73 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в с. Земляная Заимка. По прибытию подразделения пожарной охраны на место было установлено, что горит в квартира на 2-ом этаже, из окон идет сильный дым. В результате происшедшего пожара огнем повреждена квартира, на пожаре погиб мужчина 1949 г.р.. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
МЧС России напоминает как уберечь себя и близких от подобных пожаров:
- откажитесь навсегда от привычки курить, лежа в постели;
- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором;
- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;
- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа;
- внимательно следите за курящими домочадцами;
- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.
- ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.
- необходимо следить за тем, чтобы спички не попадали в руки маленьким детям.
- откажитесь навсегда от привычки курить, лежа в постели;
- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором;
- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;
- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа;
- внимательно следите за курящими домочадцами;
- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.
- ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.
- необходимо следить за тем, чтобы спички не попадали в руки маленьким детям.
Источник: ОНД и ПР по Чановскому району