В Татарском районе в суд направлено уголовное дело об убийстве соседки http://okolica.net/news/rayon/2581.html. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы района утвердил заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн. По версии следствия, 18 октября 2017 г. в утреннее время в ходе ссоры обвиняемая нанесла своей пожилой соседке не менее 21 удара неустановленными тупыми предметами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Женщина находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит по существу районный суд.