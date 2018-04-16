15 апреля несколько жителей Татарского района и прихожан Покровского храма г. Татарска приняли присягу на верность православной вере, Отечеству и казачеству и официально пополнили ряды Сибирского казачьего войска. Чтобы принять к себе новых братьев-казаков в воскресный день на Литургию приехали казаки из Куйбышева. После Богослужения желающие принять присягу поклялись в верности Православной церкви и Отечеству на Евангелие и Животворящем Кресте (текст клятвы можно посмотреть ниже). Также состоялся чин освящения знамени хутора "Старо-Татарский".



























