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7 апреля в 22.30 на 41-м километре автодороги «Северный объезд» в Новосибирском районе патруль ДПС ГИБДД остановил для проверки документов 25-летнего жителя г. Татарска. Во время досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом. По заключению Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области изъятое средство является синтетическим наркотиком общей массой 252,5 грамма. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение,  хранение, перевозка, изготовление,  переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенных в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 15  лет лишения свободы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Источник: МВД  

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