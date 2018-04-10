7 апреля в 22.30 на 41-м километре автодороги «Северный объезд» в Новосибирском районе патруль ДПС ГИБДД остановил для проверки документов 25-летнего жителя г. Татарска. Во время досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом. По заключению Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области изъятое средство является синтетическим наркотиком общей массой 252,5 грамма. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенных в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения.