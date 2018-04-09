Татарской межрайонной прокуратурой проведены проверки исполнения участниками продовольственного рынка федерального законодательства, выявлено более 1200 кг некачественной продукции. В ходе проведения надзорных мероприятий в апреле 2018 года было проверено 7 организаций, реализующих продукцию животного происхождения в г.Татарске и Татарском районе (рестораны, кафе, кафе-бар, столовая, магазин, мясоперерабатывающая организация).

Основными нарушениями, допущенными участниками продовольственного рынка стали: хранение и реализация пищевой продукции животного происхождения без документов, характеризующих его происхождение; без маркировки изготовителя, а также хранение и реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности.

Всего выявлено 69 нарушений, снято с реализации 1229 кг некачественной продукции животного происхождения. По результатам проверки возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, внесено 7 представлений об устранении допущенных нарушений.