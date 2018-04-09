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- комиссия по ЧС 
- научно-практическая конференция в политехническом колледже
- день ЖКХ и бытового обслуживания 
- чемпионат по чтению вслух 
- международный конкурс "Золотая Сибирь" 
- фестиваль КВН "Снегири пролетели"

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Источник: ОТС Татарск  

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