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09.04.2018 | 09:51
Информатор
256
- комиссия по ЧС
- научно-практическая конференция в политехническом колледже
- день ЖКХ и бытового обслуживания
- чемпионат по чтению вслух
- международный конкурс "Золотая Сибирь"
- фестиваль КВН "Снегири пролетели"
Источник:
ОТС Татарск
В Татарском районе состоялись дополнительные выборы депутатов в районный Совет депутатов
"Кофе на троих". Евгений Туманьков.
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