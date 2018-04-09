8 апреля состоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Татарского района в избирательных округах №2, №8 и №17. В округе №2 баллотировались четыре кандидата. Из 544 голосов 17 получил Геннадий Горбачев, 92 голоса было отдано за Анну Рудинец, 172 голоса – за Анну Агееву. Большинство голосов на округе – 263 получил Тофиг Гусейнов, выдвинутый местным отделением «Единой России». В округе №8 участие в голосовании приняли 296 избирателей, 5 бюллетеней были признаны недействительными. Из 291 голоса два получил Кирилл Кугаев, 13 человек проголосовало за Александра Бубликова, 67 человек поддержали Александра Мартыненко, 209 голосов было отдано за Руслана Федореева, представителя ЛДПР. В округе №17 было три кандидата. Виктор Полукеев получил пять голосов, за Любовь Проскурню проголосовало 15 человек. Выдвиженец местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Булкин набрал 131 голос. Таким образом, по итогам дополнительных выборов мандаты районных депутатов получают Тофиг Гусейнов, Руслан Федореев и Михаил Булкин.