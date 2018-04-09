6 апреля в 4.23 в деревне Белехта Чановского района загорелся грузовой автомобиль МАН 19364. Огнем был повреждён полуприцеп с грузом. В 4.45 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось две единицы техники и семь человек личного состава.

6 апреля в 9.30 в Татарске произошел пожар в частном доме на ул. Союзная. Огнем повреждена крыша дома, стены и пол в ванной комнате. В 9.43 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава.