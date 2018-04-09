В Татарске суд приговорил местную жительницу за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания. Мировой судья Татарского судебного района Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы района Ольги Шкариной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В суде установлено, что 28 декабря 2017 года она решила оказать «помощь» своему знакомому. Для этого она проследовала в здание МКУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г. Татарска и там предоставила сотруднику центра заведомо недостоверные сведения. Женщина фиктивно поставила на учет иностранных граждан по месту пребывания в принадлежащем ей жилом помещении, чем лишила возможности отдел по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета и пребывания иностранных граждан на территории РФ. Судья приговорил Шкарину к штрафу в размере 5 тыс. рублей.