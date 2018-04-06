8 апреля продут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Татарского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 8, № 17. По округу №2 зарегистрированы следующие кандидаты: Тофиг Агасалим оглы Гусейнов, 1986 г.р., директор ООО «Жемчужина», выдвинут местным отделением партии «Единая Россия»; Анна Анатольевна Рудинец, 1981 г.р., культорганизатор городского ДК г. Татарска, выдвинута Новосибирским региональным отделением ЛДПР; Геннадий Евгеньевич Горбачев, 1990 г.р., временно не работающий, самовыдвижение; Анна Михайловна Агеева, 1976 г.р., зам. директора ИП Агеев М.С. «Ритуальные услуги», выдвинута местным отделением КПРФ. В округ входят территории Казачемысского, Кочневского, Красноярского, Новотроицкого сельсоветов. Участковые избирательные комиссии 8 апреля будут работать в Казачьем Мысе, Кочневке, Кабанке, Красноярке, Комбаре, Новотроицке и Чаны-Сакане.

По округу №8 территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов. Это: Александр Геннадьевич Мартыненко, 1977 г.р., старший мастер участка производства вагонного ремонтного депо Татарская, выдвинут местным отделением партии «Единая Россия»; Руслан Сергеевич Федореев, 1987 гр., территориальный менеджер ООО «Линия-НСК», выдвинут Новосибирским региональным отделением ЛДПР; Кирилл Александрович Кугаев, 1995 г.р., грузчик Татарского пищекомбината, самовыдвижение; Александр Дмитриевич Бубликов, 1996 г.р., временно не работающий, выдвинут местным отделением КПРФ. Округ включает улицы: 30 лет ВЛКСМ, А.Матросова (нечетная сторона с №75 до конца, четная сторона с №100 до конца), Дружбы, Кирова (четная сторона с №40 до конца), Союзная (нечетная сторона с № 33 до конца, четная сторона с № 34 до конца), Чапаева, Чкалова, Южная; переулки: Байдина, Вагонный, Декабристов, Паровозный, Рабочий, Революционный, Транспортный, Ульяновский, территорию МПС №69, 1-й околоток, 2-й околоток; поселки Наливной станции и Нефтебазы. Для голосования на округе будут открыты два участка №964 в школе №10 и №965 в ДК «Нефтяник».

На пост депутата по округу №17 претендуют три кандидата: Михаил Сергеевич Булкин, 1969 г.р., директор Татарского гортопа, выдвинут местным отделением партии «Единая Россия»; Любовь Евгеньевна Проскурня, 1968 г.р., пенсионерка, выдвинута Новосибирским региональным отделением ЛДПР; Виктор Геннадьевич Полукеев, 1998 г.р., временно не работающий, самовыдвижение.

В избирательный округ №17 входят улицы: Гоголя, Довыскибо, Заводская, Зеленая, Интернациональная, Каратканская, Никишкиной, О.Кошевого, Ю.Смирнова; переулки: Войкова, Воровского, Гвардейский, Западный, Каратканский, Комиссаровский (нечетная сторона с №1 по №13, четная сторона с №2 по №20), Никишкиной, Труда (нечетная сторона с №1 по №17, четная сторона с №2 по №16). На округе в день выборов будут открыты два избирательных участка: №949 в административном здании ст. Локомотив и №950 в школе №5.