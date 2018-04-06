Уважаемые сотрудники военного комиссариата! 8 апреля ваш профессиональный праздник. Сегодня военный комиссариат - связующее звено между воинскими частями страны, администрацией и населением района. Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и проведением мобилизации, призывом граждан на военную службу, социальной защитой военнослужащих, уволенных в запас, комплектованием контрактниками частей постоянной готовности Сибирского военного округа, других видов и родов Вооруженных Сил РФ, тесно взаимодействуете в своей работе с общественными и ветеранскими организациями. При этом вы выполняете и целый ряд задач социального плана, главная из которых – патриотическое воспитание молодежи. В преддверии этого праздничного дня от всей души поздравляю сотрудников военного комиссариата с профессиональным праздником, желаю счастья, здоровья и успехов в службе и труде на благо нашего Отечества!

В.В.Смирнов, глава Татарского района