С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производиться исключительно в электронной форме. Нововведение коснется абсолютно всех участников оборота товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в том числе владельцев личных подсобных хозяйств, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих живых животных, корма, сырье и пищевые продукты животного происхождения в соответствии с перечнем, утверждённым Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №648. Необходимо учесть, что участниками оборота являются также и получатели – магазины, учреждения общественного питания, столовые в школах, детских садах и т.д., – которым необходимо гасить поступившие ветеринарные документы.

В целях реализации указанной нормы закона, хозяйствующие субъекты – отправители и получатели товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами должны направить заявление о предоставлении доступа к ФГИС «Меркурий» в письменной форме по почте или доставить в адрес управления Россельхознадзора по Новосибирской области по адресу: 630087, Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167. Также возможна отправка заявления, заверенного цифровой подписью, по электронной почте.

Подробное описание способов получения доступа к ФГИС «Меркурий», включая шаблон заявления, размещено на сайте управления ветеринарии Новосибирской области в разделе ФГИС «Меркурий» vet.nso.ru/page/359. Там же размещена основная информация о ФГИС «Меркурий».

Для удобства оформления заявки можно воспользоваться подготовленным шаблоном заявки, размещенным на сайте управления ветеринарии Новосибирской области по адресу vet.nso.ru/page/359

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского района