4 апреля сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам была проведена учебная эвакуация для воспитанников и работников детсада №1 г. Татарска.

В ходе отработки действий работников и воспитанников детсада в случае возникновения чрезвычайной ситуации была задействована автоматическая установка пожарной сигнализации. Как пояснила заведующая детским садом, Л.Н. Кульбеда, ранее учебные эвакуации при помощи пожарной сигнализации уже проводились, чтобы дети не пугались громкого звука извещателей.

Такие тренировки учат детей не паниковать, не боятся, а действовать правильно, чтобы сохранить не только свою жизнь, но и жизнь друзей. Самое важное - это слаженная работа персонала учреждения. Старшие ребята способны одеться и обуться самостоятельно, а вот малышам нужна помощь воспитателя и помощника воспитателя. Ведь детей нужно успеть одеть и вывести через эвакуационные выходы на улицу.

Всё зависит от того, где находится очаг возгорания. Сегодня в эвакуации участвовали 37 детей и 21 взрослых. Следующая тренировка запланирована на лето.



