За три месяца 2018 г. в Татарском районе было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. С 1 января 2018 г. привлечено к административной ответственности 1973 участника дорожного движения. За аналогичный период прошлого года 2124 человека. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 16 водителей, за аналогичный период прошлого года - 39. За повторное управление в состоянии опьянения задержано четыре человека, в прошлом году - восемь. За нарушение правил перевозки детей составлено 40 протоколов, за нарушение ПДД пешеходами – 174 протокола (АППГ 249), сообщает отдел ГИБДД МО МВД «Татарский».