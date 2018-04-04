14 апреля в 15.00 в Татарском районе под девизом «Писать грамотно – это модно!» пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». Пунктом написания диктанта, как и в прошлом году, будет лицей г. Татарска. Участие в акции могут принять все желающие без ограничений по возрасту. Подробную информацию об участии в акции можно узнать по телефонам Информационно-методического центра Татарского района: 25-641, 26-366. Текст диктанта в этом году написала Гузель Яхина.

«Тотальный диктант» – ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В этом году акцию планируется провести в одной тысяче населенных пунктов в 75 странах мира.