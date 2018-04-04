Покровский храм (Ленина, 51А):
Великая среда
17.00 – вечернее богослужение
Чистый четверг
- 8.30 – Божественная литургия
- 17.00 – вечернее богослужение
Страстная пятница
- 8.30 – Царские часы
- 14.00 – вынос плащаницы
- 17.00 – вечернее богослужение
Великая суббота
- 8.30 – Божественная литургия
- 18.00 – освящение куличей
- 22.00 – исповедь
- 23.30 – начало Пасхального богослужения
Пасха – 12.00 – Пасхальный молебен
Храм св. Иоанна Кронштадтского
(Клубная, 20Б):
Страстная пятница
- 17.00 – вечернее богослужение
Великая суббота
- 9.00 - Божественная литургия
- 23.30 - начало Пасхального богослужения
Источник: Газета "Сибирская околица"