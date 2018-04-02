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- молчаливый митинг в память о погибших в Кемерово
 
- районная сессия совета депутатов 
- совещание с главами поселений района 
- выборы благоустройства территории 
- конкурс "живая классика" - 2018 
- день работника культуры 
- театральная жизнь Татарска

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Источник: ОТС Татарск  

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