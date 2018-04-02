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02.04.2018 | 11:15
Информатор
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- молчаливый митинг в память о погибших в Кемерово
- районная сессия совета депутатов
- совещание с главами поселений района
- выборы благоустройства территории
- конкурс "живая классика" - 2018
- день работника культуры
- театральная жизнь Татарска
Источник:
ОТС Татарск
2 апреля, на 9-й день, в православных храмах г. Татарска почтят память погибших в Кемерово
"Кофе на троих" на "Авторадио Татарск". Видеоверсия.
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