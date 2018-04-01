2 апреля исполняется 9 дней со дня трагедии в Кемерово. В этот день прозвучат заупокойные молитвы в православных храмах по всей России. В Татарске молиться за усопших начнут в 9:00. Покровский храм (ул. Ленина, 51) и храм во имя святого Иоанна Кронштадтского (Клубная, 20б) приглашают всех горожан.





По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития по погибшим, как сообщает патриаршая пресс-служба.



