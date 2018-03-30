Уважаемые граждане!

Обращаю ваше внимание на необходимость строгого соблюдения ветеринарных правил содержания домашних животных, проведения профилактических мероприятий, а также своевременной ликвидации возможных локальных вспышек африканской чумы свиней. Африканская чума свиней (АЧС) представляет собой вирусную болезнь, которая характеризуется сверхострым, острым, реже хроническим течением и большой летальностью. Болеют АЧС домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет! Возбудителем АЧС является вирус, крайне устойчивый к физическому и химическому воздействию, сохраняется в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке (солёные и сырокопчёные пищевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм свиньям). Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей. Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо их гибель в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: повышенная температура тела (41–42С), учащенное дыхание и покраснение кожи. На различных участках кожных покровов животных могут появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Средств для лечения и профилактики болезни не существует! Гибель может достигать 100%!

К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагополучных пунктов по стране) привело скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов. В этой связи, несмотря на их доступность и дешевизну, не скармливайте свиньям пищевые отходы из пунктов общественного питания (придорожные кафе, шашлычные и т.д.). Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита расположенные на автодорогах, проходящих через неблагополучные субъекты Российской Федерации. Другим источником заражения свиней АЧС являются: боенские отходы, остатки сырого мясосырья от диких кабанов, комбикорма и зернопродукты, а также молодняк, приобретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших в регион из других субъектов РФ. Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы, оставшейся после уборки урожая на полях, так как такие поля любят посещать дикие кабаны, и травяной подкормки, скошенной у границ леса, где регистрировались случаи АЧС. Кроме того, угрозу представляют посещение и уход за животными в повседневной одежде и обуви, в которой ранее вы могли посетить другое хозяйство.

В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правила содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием;

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов;

3. Обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта свиней с другими животными – чужие свиньи, другие животные, хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса), исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц;

4. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней, вновь приобретаемых свиней – регистрировать в государственных ветеринарных учреждениях и сельских администрациях;

5. Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами (проведение вакцинации против заболеваний и обеспечение необходимых клинических исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных с измерением температуры тела, проведение убоя на специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии ветеринарного специалиста);

6. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов на скотомогильниках;

7. Помните, за нарушение правил по карантину и других ветеринарно- санитарных правил борьбы с африканской чумой свиней виновные привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством! Принимайте участие в переводе личного подобного хозяйства на альтернативное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, кроликов.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского района