28 марта в 18.00 часов на центральной площади г. Татарска пройдет акция памяти погибших в г. Кемерово. Из группы "Молодежь Татарского района" Вконтакте: "Просьба по возможности при себе иметь белые гелиевые шары. Ровно в 18.00 мы сможем вместе запустить в небо шары в память о погибших. Просим всех кто будет на машинах поддержать нас звуковым сигналом ровно в 18.00. После этого на мемориальном комплексе состоится возложение цветов, игрушек, свечей. Сбор заранее в 17.50"