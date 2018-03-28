Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Так, 21 марта 2018 года в 08 часов 36 минут местного времени диспетчеру ПСЧ-72 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухквартирного дома по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, деревня Воробьи. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарные подразделения ПСЧ-72, а также Яркульский отдельный пост ПЧ-127. Как было установлено, гражданка Р. к 5 часам утра ушла на работу, на ферму. Ее муж, гражданин Р. и двое малолетних детей – девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения, остались дома. Затем и гражданин Р. ушел к 7 часам утра на работу. Дети остались дома одни. Без присмотра взрослых. Дети нашли спички в доме и подожгли диван, расположенный в зале. Испугавшись, дети убежали в одну из комнат. А диван продолжал разгораться, огонь перекинулся на стену, радом с которой был установлен диван, а потом и на потолочное перекрытие.

Дом деревянный, двухквартирный, крыша шиферная по деревянной обрешетке. Пожар был обнаружен соседом, гражданином Н., со второй квартиры. Он находился в это время на улице и увидел дым, выбивающийся из-под крыши дома. Так как у гражданина Н. не было стационарного телефона, а сотовая связь для данного населенного пункта не доступна, то гражданин Н. побежал к жителям села в поисках телефона, чтобы позвонить в пожарную часть и сообщить о пожаре. По дороге, гражданин Н. встретил гражданку Р., которая возвращалась с работы, и сообщил ей о пожаре в ее квартире. Мать открыла квартиру и, завернув детей в одеяло, вынесла их на улицу. В 9 часов 14 минут пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны. На этот раз трагедии удалось избежать.

Избитые фразы, которые изо дня в день повторяют инспектора пожарного надзора, скорее всего надоели всем, читаем быстро статьи о пожарной безопасности для галочки и искренне верим, что с нами этого произойти не может. А воз и ныне там… Пожары происходят от человеческой беспечности и невнимательности. А в причине пожара мы виним кого угодно, только не себя.

Хочется еще раз напомнить взрослым, что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали костры;

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; не закрывайте детей одних дома, ведь в случае пожара, они не смогут выбраться из горящего помещения;

- организуйте ребенку интересный досуг.

В случае обнаружения происшествия незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «112», 101- сотовые операторы.

Ю.Л. Филатова, ст. инспектор ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по НСО