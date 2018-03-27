Подозреваемый в уличном грабеже задержан в Татарском районе. В декабре 2017 года у дома по улице Вокзальной неизвестный отобрал у 15-летнего прохожего мобильный телефон. Ущерб от преступления составил 8 тысяч рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего. При обыске похищенное обнаружено и изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.