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26.03.2018 | 11:56
Информатор
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- "Учитель года" - 2018
- неделя музыки в ДШИ "Радуга"
- Диалоги. Татьяна Криволапова
Источник:
ОТС Татарск
За выходные в Татарском и Усть-Таркском районах погорели два гаража и баня
"Кофе на троих" на "Авторадио Татарск". Видеоверсия.
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