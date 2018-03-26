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- выборы 2018 
- комиссия по БДД 
- подготовка к летней оздоровительной 
- "Учитель года" - 2018 
- неделя музыки в ДШИ "Радуга" 
- Диалоги. Татьяна Криволапова

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Источник: ОТС Татарск  

Татарская ЦРБ

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