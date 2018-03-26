24 марта в 20.08 в Новоникольске Усть-Таркского района произошел пожар в частной деревянной бане. Баня выгорела изнутри. В 20.14 пожар был ликвидирован.

25 марта в 5.53 в п. Озерный Усть-Таркского района произошел пожар в бревенчатом гараже. В результате пожара в переулке Зеленый огнем была повреждена стена и частично кровля гаража. В 6.23 пожар был ликвидирован.

26 марта в 5.30 Орловке Татарского района произошел пожар в гараже по ул. Новая, 9. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль. В 5.44 пожар был ликвидирован.