Беспрецедентный случай в Новосибирской области. Пьяную шутку сыграл рыбак, подняв спасателей на масштабные поиски замерзающих на озере мужчины с ребенком. Вызов оказался ложным. Подробности этой истории стали известны лишь по окончании спасательной операции.

Из сообщения, поступившего накануне вечером на единый телефон спасения 112, следовало, что на оз. Чаны мужчина с ребенком застряли в снегу и замерзают. Для проведения спасательной операции на акватории самого крупного в регионе озера были срочно, буквально в ночь, задействованы 10 человек на трёх снегоходах, тракторе и автомобиле УАЗ.

Прежде всего, проверили район мыса Заринский, откуда поступил сигнал о бедствии. Затем тщательно обследовали территории сопредельных Чановского и Купинского районов на площади 20 квадратных километров. Дорогу спасателям в труднопроходимых местах пробивал трактор. Поиски велись и на льду, и на суше.

Специалисты госинспекции по маломерным судам и спасатели опросили всех местных рыбаков, но никто ничего не видел и не слышал о трагедии с мужчина с ребёнком. К поискам активно подключились представители администрации и полицейские.

Несколько часов телефон, с которого пришёл звонок о помощи, был недоступен или находился вне зоны действия сети. Все это время поиски не прекращались, они продолжались восемь часов подряд. Позднее полицейским удалось отследить местоположение телефона, а ближе к полудню уже сегодняшнего дня на звонок ответил мужчина, звонивший на единый номер вызова экстренных служб.

Мужчина признался, что его и шестеро друзей на двух автомобилях спасатели эвакуировали с озера Чаны еще минувшей ночью. «Был пьян, когда машины застряли в снегу, позвонил по номеру 112 и сказал, что со мной находится ребенок, чтобы ускорить поиски», - приводят его слова сотрудники МЧС. При этом никто из компании рыбаков не сообщил спасателям, что это была их неудачная шутка, и других пострадавших на озере нет.

В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Правонарушителю, который вызывает экстренные службы, сообщая заведомо ложную информацию, грозит, как минимум, административное наказание, а то и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести содеянного.