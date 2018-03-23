Рано утром в Чановском районе Новосибирской области возобновилась поисково-спасательная операция по поиску застрявших в снегу рыбаков. К поисковым работам подключились сотрудники полиции.

Со вчерашнего дня в Чановском районе Новосибирской области непогода – снег, ветер, метель.

Около десяти часов вечера на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что с ребенком находится на озере Чаны, замерзают, нужна помощь. Связь после этого оборвалась.



Для проведения поисково-спасательной операции была направлена группа спасателей Чановского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области и инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России из Барабинского инспекторского отделения. На автомобиле УАЗ и снегоходе они выдвинулись в район Таганского сельского совета, где по их предположению мог находиться звонивший. К поискам была привлечена глава Таганского сельсовета Пустовая Лидия Михайловна. Она организовала работу трактора, который по направлению к традиционным местам рыбалки шел впереди и пробивал в снежном заносе «клин». За ним следовали автомобиль и снегоход спасателей. Для проведения поисково-спасательной операции была направлена группа спасателей Чановского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области и инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России из Барабинского инспекторского отделения. На автомобиле УАЗ и снегоходе они выдвинулись в район Таганского сельского совета, где по их предположению мог находиться звонивший. К поискам была привлечена глава Таганского сельсовета Пустовая Лидия Михайловна. Она организовала работу трактора, который по направлению к традиционным местам рыбалки шел впереди и пробивал в снежном заносе «клин». За ним следовали автомобиль и снегоход спасателей.

Как рассказал Государственный инспектор Барабинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области» Сергей Саватеев, около 2-ух часов ночи на озере Чаны, примерно в 15 километрах от деревни Новояблоновка в районе Мыса Черный они обнаружили два автомобиля УАЗ-452 и 7 человек рыбаков. Детей среди них не было. Мужчины пояснили, что не могут выбраться с озера из-за метели. Трактор отбуксировал машины рыбаков к берегу до деревни. Уточнив, что в службу спасения они не звонили и просили помощь не эти люди, спасатели продолжили поисковую операцию.

Проехав еще несколько километров по озеру, спасатели заметили несколько палаток, в которых находились рыбаки. Они сообщили, что никуда не звонили, помощь им не требуется, они остаются на озере ночевать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что вечерний звонок о помощи поступил примерно с мыса Заренский (полуострова Симаниха).

Сегодня рано утром в этот район направилась новая поисковая группа спасателей на двух снегоходах.

Поисковые работы продолжаются.