Почти 228 тыс. жителей Новосибирской области приняли участие в рейтинговом голосовании по определению объектов для благоустройства. Голосование по выбору объектов на включение в программу «Формирования комфортной городской среды» прошло 18 марта на 402 участках в городах с населением больше 20 тыс. человек - Новосибирске, Барабинске, Бердске, Искитиме, Карасуке, Куйбышеве, Оби, Татарске, Тогучине и Краснообске. Всего в голосовании приняли участие 227 тыс. 736 человек, они выбирали первоочередные объекты благоустройства из 52 общественных пространств, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Общественные пространства будут благоустроены в этом и следующем году. На 2018 г. на это дело запланировано порядка 643 млн руб., из них около 503 млн руб. – из федерального бюджета. Средства будут распределены на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в пропорции 50 на 50.

В Татарске, согласно предварительным итогам голосования, по госпрограмме обустроят сквер у часов с фонтаном и детскую площадку «Буратино». Как сообщил, и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, окончательно список общественных пространств, набравших наибольшее число голосов по итогам рейтингового голосования, будет сформирован в ближайшее время после принятия соответствующих актов в городах. Также Денис Архипов подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение о проведении конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, победители которого получат дополнительные средства на благоустройство. Все 12 малых городов Новосибирской области ведут подготовку заявок на участие в данном конкурсе.