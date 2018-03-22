Туберкулез (чахотка) - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, которую еще называют палочкой Коха, по имени обнаружившего ее ученого. Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах. Заразиться туберкулёзом может каждый!
Чаще всегобольные легочным туберкулезом являются источником инфекции. При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, в котором содержаться микробактерии туберкулеза. Даже однократное вдыхание туберкулезных бактерий может привести к развитию болезни. Чаще к туберкулезу приводит длительный и тестный контакт с больным. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, сослуживцы и друзья.
- полностью пройти курс лечения продолжительностью 6 или более месяцев под наблюдением врача;
- принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении;
- своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.
Перерывы в лечении приводят к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую очень сложно, а иногда и невозможно.
Если Вы обнаруживаете у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к Вашему участковому врачу, и он назначит необходимое обследование.
Обращайте внимание на свое самочувствие. Кашляющий человек вполне может оказаться больным туберкулезом, поэтому, если Вы видите, что Ваш родственник, сослуживец или знакомый долгое время кашляет, настаивайте на том, чтобы он обратился к врачу. Пыльные непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания как можно чаще проветривайте помещения.