Что такое туберкулез?

Туберкулез (чахотка) - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, которую еще называют палочкой Коха, по имени обнаружившего ее ученого. Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах. Заразиться туберкулёзом может каждый!

Развитию туберкулеза способствуют:

- недостаточное и неправильное питание;

- плохие бытовые условия;

- стрессовые ситуации;

- курение;

- ВИЧ/СПИД;

- алкоголизм, наркомания, токсикомания;

- хронические заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь.

Как передается туберкулёз?

Чаще всегобольные легочным туберкулезом являются источником инфекции. При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, в котором содержаться микробактерии туберкулеза. Даже однократное вдыхание туберкулезных бактерий может привести к развитию болезни. Чаще к туберкулезу приводит длительный и тестный контакт с больным. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, сослуживцы и друзья.

Как вылечить туберкулез?

Туберкулез излечим. Для того, чтобы излечиться от туберкулеза, необходимо:

- полностью пройти курс лечения продолжительностью 6 или более месяцев под наблюдением врача;

- принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении;

- своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.

Перерывы в лечении приводят к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую очень сложно, а иногда и невозможно.

Как проявляется туберкулез?

Основными признаками туберкулеза являются:

- кашель в течении 3-х недель и более;

- потеря веса;

- периодическое повышение температуры тела;

- потливость по ночам;

- общее недомогание и слабость;

- боли в грудной клетке;

- потеря аппетита;

- кровохарканье.

Если Вы обнаруживаете у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к Вашему участковому врачу, и он назначит необходимое обследование.

Как предупредить заболевание туберкулезом?

Обращайте внимание на свое самочувствие. Кашляющий человек вполне может оказаться больным туберкулезом, поэтому, если Вы видите, что Ваш родственник, сослуживец или знакомый долгое время кашляет, настаивайте на том, чтобы он обратился к врачу. Пыльные непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания как можно чаще проветривайте помещения.

Будьте здоровы!

Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-ления НСО