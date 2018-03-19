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Специальный выпуск программы "День за днём", полностью посвящённый VIII Зимней Спартакиаде муниципальных образований Новосибирской области.

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Источник: ОТС Татарск  

Татарская ЦРБ

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