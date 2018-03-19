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19.03.2018 | 11:41
Информатор
176
Специальный выпуск программы "День за днём", полностью посвящённый VIII Зимней Спартакиаде муниципальных образований Новосибирской области.
Источник:
ОТС Татарск
Более 70% жителей Татарского района на выборах президента поддержали Владимира Путина
В Новосибирской области ожидаются сильный порывистый ветер, снегопады, метели, гололедица
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