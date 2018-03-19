18 марта в России состоялись выборы президента. Главу государства предстояло выбрать из 8-ми кандидатов, избирательные участки работали с 8 утра до 8 вечера. В Татарском районе в список избирателей включено 30 тыс. 556 человек, на 62-х избирательных участках проголосовало 16 тыс. 535 человек и 1 тыс. 578 вне помещений для голосования. 237 бюллетеней были признаны недействительными, действительными – 17 тыс. 876. За Сергей Бабурина проголосовали 116 человек (0,6%), Павел Грудинин набрал 2 тыс. 718 голосов (15%), Владимир Жириновский – 1 тыс. 577 голосов (8,7%), Владимир Путин – 13 тыс. 76 голосов (72%), Ксения Собчак – 128 голосов (0,7%), Максим Сурайкин – 111 голосов (0,6%), Борис Титов – 91 голос (0,5%) и Григорий Явлинский – 59 голосов (0,3%).

В Усть-Таркском районе из 6 тыс. 22 голосов 4 тыс. 539 (74,5%) было отдано за действующего президента Владимира Путина, Павел Грудинин получил 812 голосов (13,3%), Владимир Жириновский – 539 голосов (8,8%)

В Чановском районе проголосовало 13 тыс. 275 человек, 125 бюллетеней были признаны недействительными. Из 13 тыс. 150 действительных голосов 10 тыс. 222 (77%) получил Владимир Путин, 1 тыс. 714 (12,9%) голосов было отдано за Павла Грудинина, Владимира Жириновского поддержали 945 человек (7%).