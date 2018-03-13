Уважаемые граждане!

Не позднее 3 мая 2018 года следует подать декларацию о доходах за 2017 г.

Обязаны подать декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ):

·индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица;

·физические лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, имущественных прав и имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока владения; от сдачи имущества в наём или в аренду; от зарубежных источников; получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр - исходя из сумм таких доходов, не превышающих 15000 рублей; получившие в дар не от членов семьи или близких родственников недвижимое имущество, транспортные средства, акции, другие дорогостоящие подарки.

Декларации представляются по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства (регистрации):

·лично или через представителя;

·почтовым отправлением с описью вложения;

·в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

·через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

не позднее

Уплатить налог следует не позднее 16 июля 2018 года

Представить декларацию исключительно в целях получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при приобретении жилья), можно в течение всего года.

Межрайонная ИНФС России №14 по Новосибирской области