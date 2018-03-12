18 марта в 11.00 часов в Татарске на городской площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Участие в ярмарке примут предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и другие сельхозпроизводители.



24 марта в 9.00 в Усть-Тарке на площади РДК пройдет ярмарка с привлечением производителей сельскохозяйственной продукции из Усть-Таркского, Татарского, Венгеровского, Чановского, Чистоозерного и Кыштовского районов. В продаже: говядина, свинина, баранина, мясо птицы, рыба промысловых пород, мясные и рыбные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, продукция пчеловодства, молоко и молочные продукты. Администрация Усть-Таркского района приглашает всех жителей, желающих реализовать продукцию личных подсобных хозяйств, до 19 марта зарегистрироваться по телефону 8 (383 72) 22-332. Официальное открытие ярмарки – в 11.00.