Уважаемые жители города Татарска Новосибирской области! Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды II подгруппы – «Малые города» 2 марта общественной комиссией администрации города Татарска Новосибирской области утверждена общественная территория «Парк им. В.И. Старостенко».



Предлагаем принять участие и предложить перечень мероприятий которые целесообразно реализовать на территории «Парка им. В.И. Старостенко», расположенного в районе железнодорожного вокзала в городе Татарске в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. Вся информация по данному проекту размещена и постоянно обновляется на официальном сайте города Татарска Новосибирской области в разделе «Формирование комфортной городской среды». Прием предложений осуществляется в администрации города Татарска с 2.03.2018г. по 15.03.2018 года с 8.00 ч до 17.00 ч по адресу: Татарск, ул. Ленина, 96, каб. № 12.



