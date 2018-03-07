Добавить комментарий (1)

За 2 месяца 2018 года на территории Татарского района НСО произошло 5 пожаров, в прошлом году произошло 10 пожаров. Травмированных и погибших на пожарах людей в январе 2018г. не было. Три пожара из пяти, произошедших за 2 месяца текущего года, были зарегистрированы в частных жилых домах, где преобладает печное отопление. Все 3 пожара произошли по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Два пожара произошло на объектах транспортных средств. В обоих случаях пожар возник от неисправного автомобиля, в результате чего огнем уничтожены полностью два автомобиля, а также, место стоянки одной из машин – гараж.

Статистика неумолима и беспощадна для водителей. Она свидетельствует о том, что машину практически невозможно спасти, если она начинает гореть. Виной тому легко воспламеняемые материалы, использующиеся для её производства. Она вспыхивает, словно факел и даже самый качественный огнетушитель практически бесполезен и не может эффективно справиться с пламенем.

Затрудняет оперативные действия тот факт, что не всегда можно быстро локализовать точку возгорания. Как правило, выделяется большое количество едкого дыма и место воспламенения практически невозможно обнаружить. За считанные минуты машину полностью охватывает пламя. Паника сковывает движения водителя, и автомобиль превращается в груду обгоревшего железа. К сожалению, во многом вина лежит на водителе машины не понимающего всей важности профилактики возгорания транспортного средства.

Самые распространённые причины возгорания автомобиля:

1. Топливо. Автомобильное топливо относится к легко воспламеняемым жидкостям. Это одна из самых частых причин пожара в машине. Наибольшую опасность в этом плане представляет бензин, который может воспламениться даже от обыкновенной искры. Первым признаком утечки топлива является появление устойчивого запаха в салоне машины. Главная задача водителя в этом случае оперативно установить причину и ликвидировать её. Эксплуатация машины запрещена до выполнения ремонтных работ.

2. Неисправность электрической проводки. Короткое замыкание электрической проводки очень часто приводит к появлению очага горения. Пластиковые провода и проливы технических жидкостей в подкапотном пространстве способствуют увеличению площади огня. Повреждённые провода обязательно подлежат замене. Малейшая искра может привести к беде и безвозвратной порче машины.

3. Воспламенения технической жидкости. Небрежное обращение с техническими жидкостями может привести к печальным последствиям. Моторное масло, антифриз, тормозная жидкость и омыватель стёкол достаточно хорошо горят. Заливать их нужно внимательно и осторожно избегая проливов. Рабочий двигатель может при длительной работе сильно нагреваться. Повышение температуры в подкапотном пространстве очень часто приводит к воспламенению технических жидкостей. Если проливы есть в моторном отсеке их нужно обязательно вытирать. Подкапотное пространство надо поддерживать в чистоте.

Действовать при возгорании машины нужно следующим образом:

1.Если едкий дым появился во время движения автомобиля необходимо как можно быстрее съехать на обочину и остановиться.

2.Пассажиры и водитель должны незамедлительно покинуть машину. Водитель обязательно должен захватить с собой огнетушитель, кусачки и активировать рычаг открытия капота.

3.Пассажиры машины должны удалиться на безопасное расстояние от автомобиля. Как правило, достаточно 50 метров.

4.Пассажиры должны обязательно позвонить в службу МЧС для ликвидации возникшего возгорания.

5.Водитель в это время должен обесточить машину, используя кусачки. Для этого перекусываются оба провода ведущих от аккумулятора.

6.Используется огнетушитель для ликвидации очага возгорания.

7.Параллельно можно пытаться остановить движущиеся транспортные средства. Большее количество огнетушителей поможет оперативно справиться с возгоранием.

8.Если задымление происходит на автомобильной стоянке действовать нужно аналогичным образом. Обязательно нужно отогнать находящиеся рядом с горящим автомобилем прочие транспортные средства.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон;

101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Ю.Л. Филатова, ст. инспектор ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по НСО