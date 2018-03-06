Уважаемые жители Татарского района! 18 марта - выборы Президента РФ.

Всех нас, независимо от политических взглядов и убеждений, объединяет чувство любви и преданности к нашей Родине. Участвуя в выборах, мы все вместе можем и должны решать судьбу своего района, области, страны. Избирательные комиссии района проделали большую работу по подготовке к выборам, обеспечению гарантий избирательных прав граждан. Теперь слово за вами, избирателями.

Результаты выборов должны отражать интересы большинства населения. А это может произойти только при условии высокой активности избирателей. И от того, каким будет ваш выбор, зависит то, как мы будем жить следующие шесть лет. Те люди, которые не ходят на выборы, считая, что за них все решили, не правы. Только мы сами - хозяева своей земли и своей судьбы. Я уверен, что за время предвыборной кампании вы определились в своих предпочтениях. Теперь нужно только прийти на свой избирательный участок и проголосовать за того кандидата, программа которого кажется убедительной, который не на словах, а на деле занимается решением конкретных проблем.

Наша страна должна быть сильной и благополучной!

Я призываю всех избирателей Татарского района проявить свою гражданскую ответственность, непременно прийти на избирательные участки 18 марта исполнить свой главный гражданский долг - сделать свободный, осознанный, ответственный выбор!

В.В.Смирнов, глава района