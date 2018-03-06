10 марта в Чановском районе на Мысе Кораблик озера Чаны у д. Новояблоновка состоится рыболовный фестиваль «Зимний день рыбака», посвященный выборам президента РФ. В рамках фестиваля пройдут открытые соревнования по ловле рыбы на мормышку в командном и личном первенстве, спортивные и рыбацкие состязания, концертная программа, шашлыки и полевая кухня, катание на снегоходах и лошадях, конкурс на приготовление ухи, торговля рыбацкими и спортивными товарами, фотографирование. Начало фестиваля в 9.00. Организаторы соревнований: администрация Чановского района, администрация Таганского сельсовета, Чановское районное общество охотников и рыболовов. Телефон для справок и записи участников 8 (383 67) 21-190.