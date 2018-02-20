18 февраля 2018 года на 55-м году ушел из жизни Шкурин Валерий Александрович, директор открытого акционерного общества «Гигант» Татарского района Новосибирской области. Он прошел большой жизненный путь, был настоящим профессионалом, внесшим большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства Новосибирской области. Все, кто знал Шкурина Валерия Александровича, сохранят о нем светлую память. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича.

Скорбим и разделяем горечь утраты вместе с вами.