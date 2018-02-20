С 16 по 18 февраля в Маслянино состоялись финальные соревнования по полиатлону в зачёт 8-ой спартакиады муниципальных образований Новосибирской области. В финале приняли участие команды 12 районов области (48 человек), в том числе спортсмены из Татарского района. В личном первенстве Анастасия Тришкина заняла 1-е место, Сергей Дегтярев - 3-е место, Илья Логвин – 5-е место, Анастасия Круглей – 7-е место. В результате команда Татарского района завоевала 1-е общекомандное место.

Настя Тришкина получила благодарственное письмо от губернатора, как победитель в общекомандном зачете в составе сборной области на Всероссийских сельских играх в Бердске в 2017 г.