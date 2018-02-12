Утром 8 февраля в Межмуниципальный отдел МВД «Татарский» поступила информация об убийстве в квартире дома на ул. Кооперативной в Рождественке. На место преступления выехали сотрудники полиции и следственного комитета. В квартире был обнаружен труп 27-летнего неоднократно судимого мужчины с телесными повреждениями в области головы. Как выяснилось, накануне ночью потерпевший в компании знакомых распивал спиртные напитки. Установив лиц, находившихся в квартире в момент убийства, полицейские проверили их на причастность к совершению преступления. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний местный житель, который пояснил, что в ходе возникшей ссоры избил мужчину, после чего нанес ему несколько ударов газовым баллоном. По факту убийства следователь СК РФ возбудил уголовное дело, орудие убийства со следами крови было изъято, сообщает МВД.

Как сообщает Следственный комитет, следствием установлено, что 25-летний приятель в ночное время с 7 на 8 февраля пришел в гости к коллеге по работе в частное домовладение, где тот проживал с гражданской супругой и ее малолетними детьми. В ходе застолья в результате большого объема употребленного спиртного между мужчинами начался конфликт, гость стал наносить телесные повреждения руками и ногами приятелю. Хозяйка дома с детьми из-за этого ушла к соседям и сообщила о том, что у нее дома беда. В это время, неравнодушные соседи увидели в окна дома уходящего обидчика, пошли на помощь потерпевшему и обнаружили его без признаков жизни на кухне, рядом с ним лежал 15-литровый газовый баллон, который был в крови. Далее о происшествии сообщили в скорую медицинскую помощь и правоохранительные органы. Подозреваемый после преступления пришел домой, сообщил, что подрался с приятелем, через некоторое время его задержала полиция. Следователям фигурант по уголовному делу дал признательные показания, в ходе которых изобличил себя в совершении преступления, в том числе и нанесении ударов потерпевшему металлическим баллоном в голову. Ему предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства.

В ходе первоначальных следственных действий следователем изъяты интересующие предметы и объекты, газовый баллон, допрошены свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.