В Татарске транспортные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении железнодорожных деталей. В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что работники вагонного депо на станции Татарская обнаружили пропажу пяти авторегуляторов тормозной рычажной передачи, предназначенных для установки на грузовые вагоны. Сумма причиненного ущерба предприятию составила более 25 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали 27-летнего жителя Татарска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Выяснилось, что подозреваемый в ночное время суток проникал на территорию депо. В течение двух дней мужчина похитил со склада предприятия 5 авторегуляторов.

В настоящее время в следственном отделении ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.