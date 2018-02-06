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- ХК "Пантеры"
- шорт-трек
- отраслевые совещания по образованию и социальному обеспечению
- праздник Крещения
- турнир "Золотая шайба"
- ветераны-пограничники на погранзаставе
- открытие месячника военно-патриотического воспитания
- подготовка к посевной
- Татарское ДРСУ
- детсад №6
- День студента
Источник: ОТС Татарск