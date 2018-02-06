- сессия районного Совета депутатов- пожары- День печати- ХК "Пантеры"- шорт-трек- отраслевые совещания по образованию и социальному обеспечению- праздник Крещения- турнир "Золотая шайба"- ветераны-пограничники на погранзаставе- открытие месячника военно-патриотического воспитания- подготовка к посевной- Татарское ДРСУ- детсад №6- День студента