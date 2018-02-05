2 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на территории животноводческой фермы в селе Яркуль в дневное время неизвестным угнан трактор МТЗ-80. На место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – ранее не судимый житель села в возрасте 27 лет, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угон»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.