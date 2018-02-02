Добавить комментарий (1)

Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29- летнего жителя Татарского района Александра Ефимова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). В суде установлено, что 6 декабря 2017 г. Ефимов, находясь у себя дома, посредством телефонной связи умышленно сообщил в дежурную часть полиции о совершенном угоне своего автомобиля. Будучи предупрежденным сотрудниками полиции об ответственности за заведомо ложный донос, Ефимов сообщил не соответствующие действительности сведения о совершении преступления, при этом указал о причастности к его совершению своего знакомого, из личной неприязни к последнему. Заявление о преступлении было зарегистрировано в установленном законом порядке. В ходе уголовно-процессуальной проверки установлено, что обстоятельства, указанные в заявлении Ефимова, не соответствуют действительности. Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, согласился с предъявленным обвинением. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного, назначил Ефимову 100 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.