30 января около 19.00 от одного из домов в селе Неудачино неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-21093, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами. Владелец транспортного средства на следующий день заявил о случившемся в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 32-летний местный житель, который уже дал признательные показания.

Автомобиль найден и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.