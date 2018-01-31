29 января 2018 года в Чановском районе побывала делегация бизнесменов из Китайской Народной Республики г. Урумчи во главе с генеральным директором торговой компании «Боцзюнь» господином Чжан Цзуйжу. Это уже его второй визит в Чановский район.В администрации Чановского района гостей встречал Глава Чановского района Виктор Иванович Губер. В ходе встречи за круглым столом участники встречи обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в области санаторно-курортного отдыха, поставок сельскохозяйственной продукции района в КНР, туризма.Уже сейчас продукция ООО «Карачинский источник» поставляется и успешно реализуется в торговых сетях в Китае. Была достигнута договоренность о продолжении работы и взаимовыгодном сотрудничестве.